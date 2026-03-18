Ecobonus moto e scooter | al via le prenotazioni degli incentivi

Da oggi sono aperte le prenotazioni per l’ecobonus dedicato a moto e scooter elettrici e ibridi. L’iniziativa riguarda incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli con motorizzazioni ecologiche. Le richieste possono essere presentate da cittadini e concessionari interessati a beneficiare delle agevolazioni previste dal Governo. La procedura di prenotazione è disponibile online e resterà aperta fino a esaurimento delle risorse.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incentivi per veicoli elettrici e ibridi. Partono oggi le prenotazioni per l’ecobonus destinato all’acquisto di ciclomotori e motocicli. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è rivolta a chi decide di comprare un veicolo nuovo elettrico o ibrido. Il contributo riguarda diverse categorie di mezzi, tra cui L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, e viene calcolato in percentuale sul prezzo di acquisto. Importi e condizioni del contributo. L’agevolazione prevede due diverse modalità: 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, senza rottamazione. 40% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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