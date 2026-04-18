Due pistole e una bomba da mortaio | durante la pulizia in Farneto spuntano armi abbandonate

Durante un'operazione di pulizia in una zona periferica, sono state trovate due pistole e una bomba da mortaio abbandonate sotto a un mucchio di foglie. Le armi erano nascoste da tempo e si trovavano in condizioni di conservazione molto precarie. La scoperta è stata segnalata alle forze dell'ordine, che si sono recate sul posto per i rilievi del caso. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali collegamenti o responsabilità.

Erano sotto a un mucchio di foglie, nascoste lì sotto da molto tempo in quanto le condizioni in cui versavano sono tutt'altro che ottime. Si tratta delle due pistole automatiche, rispettivamente una Bruni Gap, scacciacani calibro 8 millimetri e una copia delle celebri Colt 1911, con ogni.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Scoperta shock alla giornata ecologica: trovate due pistole abbandonateGli inquirenti stanno indagando per scoprire se c’è qualche collegamento tra le due armi ed eventuali fatti di rilievo investigativo Due pistole... Sfonda la vetrina di un negozio di armi con un monopattino e ruba due pistole: arrestato in centro a NapoliUn uomo di 37 anni è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato nel cuore di Napoli. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Controllo in casa di un 24enne ad Avola, trovate pistole e munizioni: scattano le manette; Fuggono all'alt, presi: a casa un vero e proprio arsenale di droga e armi; Due pistole, 26 proiettili e settemila euro nell’ascensore; Napoli, trovate nell'ascensore 2 pistole, 26 proiettili e 7mila euro. Nasconde in ascensore due pistole, munizioni e 7mila euroL’intervento è scattato nel corso di un servizio antidroga quando i militari avrebbero assistito in diretta alla cessione di una bustina ... ilfattovesuviano.it Due pistole, 26 proiettili e settemila euro nell’ascensoreI carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 38enne libero vigilato. I militari sono impiegati in un servizio antidrog ... napolitoday.it Erano anche scaramantici i rapinatori del colpo alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella a #Napoli: agli ostaggi avrebbero detto di essere là di giovedì perché l'indomani era venerdì 17. Non solo: almeno due pistole erano finte, perfetta facebook