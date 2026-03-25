Durante la giornata ecologica, sono state trovate due pistole abbandonate. Le armi, ormai inutilizzabili a causa del deterioramento, erano ossidate e incrostate dalla ruggine. Nonostante lo stato avanzato di usura, i caricatori erano ancora inseriti e contenevano alcune munizioni. Le armi sono state sequestrate dalle autorità per ulteriori accertamenti.

Gli inquirenti stanno indagando per scoprire se c’è qualche collegamento tra le due armi ed eventuali fatti di rilievo investigativo Due pistole inutilizzabili – deteriorate dal tempo, ossidate e incrostate dalla ruggine – ma ancora provviste di caricatore con munizioni all’interno. Le due armi erano abbandonate in un vigneto di località Mazzon, lungo via Monticolo. A ritirarle sono arrivati i carabinieri che hanno immediatamente avviato tutti gli accertamenti tecnici e balistici volti a scoprire la loro provenienza. Sono in corso anche tutte le verifiche necessarie a trovare eventuali collegamenti tra le due pistole ed eventuali fatti di rilievo investigativo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Scoperta shock alla giornata ecologica: trovate due pistole abbandonate

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