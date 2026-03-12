Sfonda la vetrina di un negozio di armi con un monopattino e ruba due pistole | arrestato in centro a Napoli

Un uomo di 37 anni è stato arrestato nel centro di Napoli dalla Polizia di Stato dopo aver sfondato la vetrina di un negozio di armi con un monopattino e aver rubato due pistole. Dopo aver commesso il furto, si è scagliato contro gli agenti e ha danneggiato anche l’auto di servizio durante la fuga. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo.

