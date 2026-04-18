Nel centro storico di Poppi, presso il bar Le Stanze, sono state inaugurate due mostre fotografiche. Le esposizioni sono accessibili in qualsiasi momento, poiché il locale è aperto al pubblico tutto il giorno. Le mostre si trovano all’interno di uno spazio storico e sono visibili senza limiti di orario. La presentazione delle opere fotografiche è stata organizzata nel locale situato nel cuore del paese.

Arezzo, 18 aprile 2026 – Due mostre fotografich e alle Stanze di Poppi. Allo storico Bar Le Stanze, nel centro storico di Poppi, sono state inaugurate due bellissime mostre fotografiche visitabili sempre, perché questo bar è sempre aperto al pubblico. Nelle stanze che il locale da sempre mette a disposizione della cultura e dell’arte, sono state allestite “Le mie radici” di Patrizio Alberti e “Tempus fugit” di Alessandro Bartolini. Due percorsi differenti che ci portano l’una dentro la memoria, l’altra dentro la percezione del tempo attraverso l’elemento architettonico del Castello dei Conti Guidi che diventa un elemento magico in ciò che restituisce all’occhio e all’anima del visitatore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due mostre fotografiche alle Stanze di Poppi

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