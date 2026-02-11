Padova si prepara alle Olimpiadi 2026 | due mostre tra arte sport e valori olimpici a Palazzo Santo Stefano

Padova si anima per le Olimpiadi 2026. La città apre due mostre a Palazzo Santo Stefano, dedicate a arte, sport e ai valori olimpici. Le esposizioni vogliono coinvolgere il pubblico e prepararlo all’evento che arriverà tra poco più di un anno, con l’obiettivo di far conoscere meglio lo spirito olimpico e come si comunica lo sport nel tempo.

Padova celebra l’imminente svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con due iniziative espositive a Palazzo Santo Stefano, focalizzate sull’educazione ai valori olimpici e sull’evoluzione della comunicazione sportiva, inserendosi nel più ampio programma dell’Olimpiade Culturale. Un momento di riflessione sul significato dello sport, che va oltre la competizione e si trasforma in racconto, strumento educativo e culturale. È questa la scelta di Padova, che in vista dell’evento sportivo internazionale, ha deciso di trasformare Palazzo Santo Stefano in un luogo di confronto generazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Padova, nelle sale di Palazzo Santo Stefano, si tiene una mostra dedicata ad Agata Mucci.

Le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina portano anche l'arte e la cultura.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

