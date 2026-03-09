Busto Arsizio | 10 mostre fotografiche su geografie umane

La quattordicesima edizione del Festival Fotografico Europeo ha aperto i battenti a Busto Arsizio, con dieci mostre distribuite in sei spazi espositivi dedicati al tema Geografie Umane. L'inaugurazione, avvenuta oggi 9 marzo 2026 alla presenza dell'assessore alla cultura Manuela Maffioli, segna l'inizio di un percorso culturale che resterà visitabile fino al 26 aprile. Curato dall'A.F.I. Archivio Fotografico Italiano, il progetto trasforma la città in una galleria a cielo aperto, dove le immagini non si limitano a documentare ma interrogano lo spazio e le persone che lo abitano. Il linguaggio visivo diventa strumento di relazione tra autori affermati ed emergenti, italiani e internazionali, creando un laboratorio culturale europeo.