Stupro di gruppo a Matera a turiste minorenni 4 condanne | Le hanno condotte in una zona buia e violentate

Quattro giovani sono stati condannati a complessivi 34 anni di carcere per aver violentato due turiste minorenni durante una festa in una villa nel settembre del 2020 a Marconia, Matera. Le ragazze erano state condotte in una zona buia prima di essere vittime di violenza sessuale da parte dei condannati. La sentenza si riferisce a un episodio che ha suscitato reazioni e attenzione su scala locale e nazionale.

Quattro giovani sono stati condannati a un totale di 34 anni di carcere per aver violentato un gruppo due turiste minorenni durante una festa in una villa nel settembre del 2020 a Marconia (Matera). Altri tre imputati sono stati assolti. Il legale delle vittime: "Impugneremo".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Turiste transgender violentate dal gruppo a Napoli, condanne confermate in AppelloConfermate in appello le condanne agli autori delle violenze ai danni di due ragazze transgender nel 2024 a Napoli; le pene vanno da oltre 4 anni a... “Israele legittima la violenza sessuale contro i palestinesi”: archiviato stupro di gruppo a Sde TeimanIn un'intervista esclusiva, la Direttrice del Comitato contro la Tortura in Israele (PCATI) denuncia il collasso del sistema legale militare: "Le... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Stuprata dopo una festa per la Serie C, imputati tre ex giocatori del Bra calcio; Stupro di gruppo dopo la festa promozione del Bra, tre calciatori a processo; Stupro di gruppo durante la festa per la promozione del Bra in Serie C, tre calciatori a processo; Violenza di gruppo, Bra sotto choc. Il club: Se fatti accertati, meritano la più ferma condanna. Stupro di gruppo a Matera a turiste minorenni, 4 condanne: Le hanno condotte in una zona buia e violentateQuattro giovani sono stati condannati a un totale di 34 anni di carcere per aver violentato un gruppo due turiste minorenni durante una festa in una villa ... fanpage.it Stupro di gruppo a Marconia, 4 condanne per oltre 34 anni: assolti altri tre imputatiMATERA - Il Tribunale di Matera ha emesso la sentenza di primo grado nel processo per lo stupro di gruppo ai danni di due minorenni inglesi, avvenuto nella nott ... ivl24.it Stupro di gruppo a turiste, due condanne e tre assoluzioni #ANSA x.com CRONACA - Quattro condanne per lo stupro di gruppo a Marconia A Matera la sentenza di primo grado con pene per oltre 34 anni. Assolti altri tre imputati. I difensori: "Carcere e gogna ingiusti". Il legale delle vittime: "Si impugni in appello" Il servizio a cura d facebook