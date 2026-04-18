Due anni di Salva Casa il bilancio | Regioni e Comuni in ordine sparso Ma ha sistemato criticità storiche

Da quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni dall'introduzione del provvedimento Salva Casa, si fanno i primi bilanci. Le Regioni e i Comuni hanno adottato approcci diversi per l'applicazione delle misure, con alcuni enti che si sono mossi più rapidamente di altri. Nonostante le disparità, il provvedimento ha portato a una risoluzione di alcune criticità di lunga data nel settore edilizio e abitativo. La situazione viene commentata dal presidente del Consiglio nazionale dei geometri.

Venezia, 18 aprile 2026 -  Paolo Biscaro, veneziano, presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati. Salva Casa: a quasi due anni dall’entrata in vigore della legge 1052024, qual è il bilancio? “Dipende: in alcuni casi il decreto è stato recepito in toto, le modifiche delle Regioni sono state pochissime. Questo vale ad esempio per Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, Piemonte. Altre, invece, lo hanno applicato parzialmente, lasciando una sorta di libera interpretazione ai Comuni e creando delle distorsioni”. https:www.quotidiano.netvideocome-mettere-in-regola-il-sottotetto-ufkgpljw La frase ‘libera interpretazione ai Comuni’ suona come molto pericolosa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Due anni di Salva Casa, il bilancio: Regioni e Comuni in ordine sparso. “Ma ha sistemato criticità storiche”

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