Il supporto psicologico per i pazienti oncologici in Italia presenta ancora molte criticità, con solo il 20% delle strutture dotate di personale specializzato. Le Regioni mostrano un livello di servizio molto disomogeneo, riflettendo un percorso di sviluppo ancora in evoluzione. La psiconcologia, nata circa 50 anni fa, si è evoluta da un approccio di fine vita a un supporto integrato nel percorso di cura, migliorando l’assistenza complessiva dei pazienti.

Quando è nata, appena 50 anni fa, la psiconcologia si occupava principalmente di affrontare con il paziente la fine della vita. Di fronte al cancro, il “male” di cui non si poteva neanche pronunciare il nome, il lavoro dello psicologo specializzato nell’assistenza a chi è affetto da malattie oncologiche era strettamente correlato all’idea della morte. Negli ultimi decenni, però, la ricerca ha decisamente migliorato la prognosi di molti tumori. Ora lo psiconcologo affianca il paziente – ma anche i suoi cari e persino gli operatori sanitari che lo hanno in cura – in tutte le fasi. Dalla prevenzione alla diagnosi, passando per la fatica delle terapie o la preoccupazione di dover subire un intervento, fino alla cronicizzazione della malattia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Supporto psicologico per i pazienti oncologici, in Italia solo il 20% delle strutture ha personale formato. E le Regioni vanno in ordine sparso

Leggi anche: Ricambi per carrozzine e scarpe ortopediche: un anno dopo spese ancora a carico delle famiglie. E le Regioni vanno in ordine sparso

Leggi anche: Trasporto gratuito dei pazienti oncologici da e per la propria abitazione alle strutture sanitarie

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La Sapienza per l’Iran: borse di studio salve e supporto psicologico per gli studenti; L’Aquila: attivo un nuovo sportello di supporto psicologico per le vittime di reato; Gonnoscodina, apre lo Sportello di ascolto, consulenza e supporto psicologico; Relazioni, ansia e autostima: cresce la domanda di supporto.

Supporto psicologico per i pazienti oncologici, in Italia solo il 20% delle strutture ha personale formato. E le Regioni vanno in ordine sparsoAnsia, depressione e paura della recidiva colpiscono oltre il 50% dei pazienti oncologici, ma l'accesso al supporto resta diseguale ... ilfattoquotidiano.it

L’Aquila. All’ospedale San Salvatore al via servizio di supporto psicologico per i pazienti oncologiciLa nuova attività, con sede nell’ambulatorio di terapia del dolore, si avvarrà di due psicologi che saranno a disposizione di tutti i reparti del presidio. Per il futuro l’obiettivo è ampliare il ... quotidianosanita.it

Il Chiodo cerca di ripartire, lunedì il rientro in classe: supporto psicologico per studenti e famiglie x.com

Supporto psicologico e fecondazione assistita Il percorso di Procreazione Medicalmente Assistita non coinvolge solo aspetti clinici, ma anche vissuti emotivi e relazionali che possono accompagnare le diverse fasi del trattamento. Il supporto psicologico può - facebook.com facebook