Aste per le concessioni balneari Comuni in ordine sparso bagnini ancora nell’incertezza

Le spiagge italiane sono di nuovo nel caos. I comuni stanno preparando il nuovo bando, ma ancora non si sa come sarà. Il documento, che uscirà tra poco più di un mese, servirà come modello per le aste di rinnovo delle concessioni. Bagnini e operatori sono nel limbo, aspettando di capire se e come cambieranno le regole.

Il 'bando-tipo' sarà pronto tra poco più di un mese. Sarà la traccia su cui basare le aste per il rinnovo delle concessioni balneari. Il provvedimento è stato inserito nel decreto proroghe ed è di prossima approvazione. Ma per i bagnini siamo ampiamente oltre il tempo massimo, "ed anche questo bando-tipo non scioglierà le questioni principali - spiega Diego Casadei di Oasi Balneari -come il riconoscimento del valore d'impresa o le modifiche al Codice della navigazione ". Insomma, in spiaggia continuano ad attendere, e nel frattempo vedono che i Comuni si stanno attrezzando. "Ormai i municipi sono pronti a partire - sentenzia Mauro Vanni (foto), presidente di Confartigianato imprese balneari -.

