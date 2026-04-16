Fabio Benini morto a 46 anni dopo lo schianto in moto la passione per l’Atalanta e le due ruote | Un bravissimo papà

Fabio Benini è deceduto a 46 anni in un incidente in moto. Nato il 27 aprile, avrebbe compiuto 47 anni tra pochi giorni. Risiedeva a Stezzano e lavorava a Treviglio nel settore degli impianti di refrigerazione. Era noto per le sue passioni, tra cui le moto e il tifo per l’Atalanta. La famiglia ha ricordato la sua dedizione come un bravissimo papà.

Fabio Benini avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 27 aprile. Viveva a Stezzano, lavorava a Treviglio nel settore degli impianti di refrigerazione ed era conosciuto per le sue passioni semplici e autentiche: le moto e il tifo per l’ Atalanta. “Soprattutto, era un bravissimo papà”, si limita a ricordare l’ex moglie, affidando a poche parole il peso di una perdita difficile da accettare. I due si erano conosciuti proprio alla stadio, durante una partita dei nerazzurri. La vita di Fabio Benini, per tutti “Benny”, si è spezzata nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, in un incidente stradale avvenuto alla rotonda tra la Statale 42 e la Provinciale 119, nel tratto che collega Stezzano a Spirano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Fabio Benini è morto in un terribile incidente in moto: aveva solo 47 anniLa segnalazione è arrivata alle prime luci dell’alba, quando un camionista di passaggio lungo la Statale 42, in prossimità della rotatoria che...

Bogogno, schianto tra auto e moto sulla provinciale: morto un motociclista di 46 anniTragico incidente stradale nella serata di venerdì 27 marzo lungo la strada provinciale sp23, nel territorio di Bogogno, in provincia di Novara.