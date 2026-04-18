Droni USA alla deriva | il blackout di Starlink blocca la Marina

Una ventina di navi senza equipaggio sono rimaste bloccate e alla deriva lungo le coste della California a causa di un'interruzione nella rete satellitare di Starlink. L'incidente ha coinvolto droni statunitensi e ha influenzato un'esercitazione militare prevista per agosto 2025. La mancanza di collegamento ha causato il blocco delle unità navali, mettendo in discussione l’affidabilità delle comunicazioni satellitari in operazioni critiche.

Una ventina di unità navali senza pilota sono andate alla deriva lungo le coste della California a causa di un’interruzione nella rete satellitare di Starlink, compromettendo un’esercitazione della Marina statunitense programmata per l’agosto 2025. Il Pentagono si trova ora a dover gestire la vulnerabilità derivante dalla dipendenza tecnologica da un unico fornitore privato per il controllo dei propri sistemi autonomi. L’incidente tecnico ha paralizzato le operazioni di comunicazione per quasi un’ora durante le manovre che miravano a testare la capacità di risposta in scenari di crisi, come quelli ipotizzabili in caso di un confronto con la Cina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Droni USA alla deriva: il blackout di Starlink blocca la Marina Notizie correlate Starlink si spegne e i droni della Marina Usa vanno alla deriva. Il Pentagono scopre di essere dipendente dai satelliti di MuskL’esercitazione della Marina americana prevedeva l’utilizzo di unità navali autonome, in uno scenario di crisi, che potrebbe riguardare – si spera... Trump blocca i porti iraniani: la Marina USA chiude le rotte del greggioIl presidente statunitense Donald Trump ha disposto l’immediata interruzione dei flussi marittimi verso i porti iraniani, ordinando alla Marina degli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Truppe ucraine in Libia per colpire le navi mercantili russe nel Mediterraneo; Donald Trump l'anti-Papa e i rischi del voto di Midterm (buona parte del suo elettorato è cattolico); Incubo mine intorno a Hormuz, gli Usa inviano i dragamine: cosa può succedere; Usa e Iran, colloqui a Islamabad. E' la prima volta dal 1979. Navi della Marina Usa per la prima volta. Pentagono in allarme per Starlink, droni della Marina Usa alla deriva senza copertura satellitareGiornate italiane del calcestruzzo 2026, come cambia la filiera europea Alle Giornate Italiane del Calcestruzzo 2026 di Piacenza, in corso fino al 18 ... assodigitale.it Nave metaniera russa colpita da droni alla deriva nel Canale di Sicilia: il rischio del disastro ambientaleLa nave russa «Arctic Metagaz» ha gravi danni strutturali, tra cui uno squarcio sul lato sinistro. Trasporta gas liquefatto e carburante che potrebbe incendiarsi. Per Mosca è stata attaccata da Kiev ... corriere.it Droni all’Ucraina, Mosca pubblica la lista di aziende europee “nemiche” e quattro sono italiane: «Conseguenze imprevedibili» - facebook.com facebook “Ottimo l’accordo con Kyiv sui droni, ora la produzione”. Parla il generale Camporini. Di Federico Giorgetti x.com