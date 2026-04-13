Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine che blocca i porti iraniani, impedendo alle navi di transitare o entrare nelle acque del paese. La Marina americana ha ricevuto istruzioni di intervenire per fermare le imbarcazioni che cercano di raggiungere o lasciare i porti iraniani. Questa misura riguarda principalmente le rotte del greggio, che vengono così chiuse alle navi commerciali dirette in Iran.

Il presidente statunitense Donald Trump ha disposto l’immediata interruzione dei flussi marittimi verso i porti iraniani, ordinando alla Marina degli Stati Uniti di bloccare le imbarcazioni che tentano di transitare o di entrare e uscire dalle acque iranite. La decisione, comunicata domenica mattina tramite il social network Truth Social, prende il posto di una trattativa diplomatica con Teheran ormai fallita, stabilendo che le operazioni di blocco hanno inizio questo lunedì pomeriggio alle ore 16:00 ora italiana. L’azione militare statunitense punta a colpire direttamente la capacità finanziaria del governo iraniano, limitando l’accesso alle rotte che permettono al regime di gestire le proprie esportazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump blocca i porti iraniani: la Marina USA chiude le rotte del greggio

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"Ore 16, blocco dei porti iraniani". L'annuncio di Trump e Hormuz si blocca di nuovo del tutto x.com