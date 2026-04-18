Droga in piazzale Rosselli e panineria chiusa a San Leone | il bilancio dei controlli dei carabinieri
I carabinieri di Agrigento hanno effettuato due operazioni di controllo tra il centro città e San Leone, concentrandosi su attività di spaccio di droga e sulla verifica delle condizioni igienico-sanitarie delle attività ambulanti. Durante i controlli, sono stati verificati diversi soggetti e attività commerciali, con alcune attività chiuse per irregolarità. L’intervento si inserisce in una serie di operazioni di prevenzione e repressione dei reati nella zona.
Doppio blitz dei carabinieri di Agrigento tra il centro città e San Leone. Nel mirino lo spaccio di droga e le condizioni igienico-sanitarie delle attività ambulanti. In piazzale Rosselli, snodo frequentato da pendolari, studenti e turisti, è entrato in azione il cane antidroga Nadia, arrivato da.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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