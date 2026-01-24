San Giorgio a Cremano | Controlli anti droga dei carabinieri Pusher in manette

Nella notte a San Giorgio a Cremano, i Carabinieri hanno eseguito controlli antidroga, arrestando un 20enne già noto alle forze dell’ordine. Durante le operazioni sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e hashish. L’individuo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

