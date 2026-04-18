Durante una puntata di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha rivolto alcune domande alle familiari di Manuel Mastrapasqua, il giovane di 31 anni ucciso a Rozzano nel 2024 per un paio di cuffiette. La discussione si è concentrata sulla figura dell’autore del delitto, che alcuni hanno descritto come un matto, mentre lui è stato definito un delinquente e un idiota totale. La trasmissione ha coinvolto le testimonianze delle persone vicine alla vittima.

"Qualcuno vi ha chiesto scusa? L'assassino?": Paolo Del Debbio lo ha chiesto a Dritto e Rovescio, su Rete 4, alla mamma e alla sorella di Manuel Mastrapasqua, il ragazzo di 31 anni ucciso a Rozzano nel 2024 per un paio di cuffiette. "Beh, nell'ultima udienza ha parlato e ha detto che in questo ultimo anno e mezzo si è reso conto di cosa ha fatto e che è dispiaciuto per quello che ha fatto", ha risposto la sorella, facendo andare su tutte le furie il conduttore. Che si è lasciato andare, quindi, a un vero e proprio sfogo: "Ci è voluto un anno e mezzo, più che matto allora è deficiente. Non è matto, è un idiota totale, un cretino, un delinquente!".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Del Debbio sul killer di Mastrapasqua: "Un matto? No, delinquente e idiota totale"

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