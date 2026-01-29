Dritto e Rovescio Del Debbio intervista Marco Minniti
Questa sera Paolo Del Debbio torna con un nuovo appuntamento di
Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 29 gennaio, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 29 gennaio 2026. Ospite della puntata sarà Marco Minniti, ex ministro dell’Interno, con cui si affronteranno i temi della sicurezza e dell’ immigrazione alla luce dei tragici fatti di Milano. Nel corso della serata si parlerà anche di Crans-Montana, con nuovi documenti e testimonianze. Infine, una pagina sarà dedicata al tema della violenza sulle donne, dopo il femminicidio di Anguillara Sabazia. Saranno attesi a dibattere, fra gli altri, Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) e Simona Bonafè (Partito Democratico). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Ecco chi è Marco Minniti: Marco Minniti è nato a Reggio Calabria il 6 giugno 1956, con una lunga carriera parlamentare e istituzionale alle spalle. Laureato in filosofia, ha attraversato diverse fasi della politica nazionale... - facebook.com facebook
A #PingPong Marco Minniti “L’Unione Europea deve liberarsi dal peso ossessivo delle burocrazie, deve diventare più politica e meno burocratica. Deve assumersi le responsabilità: prima fra tutt’e quella delle difesa europea. Se vuole contare nell’ordine mon x.com
