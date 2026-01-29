Questa sera Paolo Del Debbio torna con un nuovo appuntamento di

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 29 gennaio, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 29 gennaio 2026. Ospite della puntata sarà Marco Minniti, ex ministro dell’Interno, con cui si affronteranno i temi della sicurezza e dell’ immigrazione alla luce dei tragici fatti di Milano. Nel corso della serata si parlerà anche di Crans-Montana, con nuovi documenti e testimonianze. Infine, una pagina sarà dedicata al tema della violenza sulle donne, dopo il femminicidio di Anguillara Sabazia. Saranno attesi a dibattere, fra gli altri, Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) e Simona Bonafè (Partito Democratico). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Marco Minniti

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il ministro Minniti sui temi della sicurezza e dell’immigrazione alla luce dei tragici fatti di MilanoOggi 29 gennaio 2026 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . Os ... affaritaliani.it

Dritto e Rovescio, anticipazioni della puntata di stasera 29 gennaio: sicurezza, violenza sulle donne e nuove testimonianze su Crans-MontanaNuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... corrieredellumbria.it

