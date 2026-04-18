Drammatico impatto auto-moto a Bari muore centauro 58enne

Un incidente nel quartiere San Paolo di Bari questa mattina ha provocato la morte di un motociclista di 58 anni. La collisione ha coinvolto un'auto e una moto, causando gravi ferite al centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dell’incidente. È il secondo episodio simile nel fine settimana nella città.

Ancora sangue sulle strade di Bari, ennesimo weekend funestato da tragico episodio: un incidente, avvenuto questa mattina nel quartiere San Paolo di Bari, ha causato la morte di un motociclista 58enne. Secondo le prime ricostruzioni, riporta l'Ansa, per il centauro sarebbe risultato fatale.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Moto si schianta contro un’auto, nell’impatto muore giovane centauro: Gianluca Callegaro aveva 27 anni Drammatico scontro tra un'auto e una moto, il centauro perde la vita in ospedaleTragedia stradale sabato sera in viale Oberdan, dove si è verificato un incidentepurtroppo mortale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: ? Drammatico frontale auto-moto: ragazzo muore all'ospedale Civile - BresciaToday; Terribile incidente tra tre auto e una moto sulla statale: morto un giovane centauro. Traffico bloccato: strada chiusa; Tragedia ad Albisola Superiore, auto travolge una moto: morto il centauro, aveva 35 anni; Terribile incidente in via Sansovino a Torino: impatta contro un'auto parcheggiata, morto un motociclista 25enne. Tragico incidente tra auto e moto a Creazzo: muore un giovane di 24 anniSchianto tra moto e auto a Creazzo: perde la vita un 24enne di Montecchio Maggiore, indagini in corso sulla dinamica dell’incidente. notizie.it Terribile incidente tra tre auto e una moto sulla statale: morto un giovane centauro. Traffico bloccato: strada chiusaPIAN DI VEDOIA. Un terribile incidente che ha coinvolto tre auto e una moto. A perdere la vita un centauro. Il dramma è avvenuto poco prima delle 14 di oggi, giovedì 9 aprile, lungo la strada statale ... ildolomiti.it Drammatico incidente stradale in monopattino intorno alle 6.30 a Palermo. Un uomo di circa trent’anni ha perso la vita in seguito a un violento impatto lungo corso dei Mille (La notizia nel primo commento) https://quotidianodipalermo.it/palermo-auto-su - facebook.com facebook