Dopo l' affaire delle mascherine arriva il caso dell' Antimafia Non c' è pace per il Conte furioso

Dopo le polemiche legate alle mascherine, si apre un nuovo fronte giudiziario che coinvolge l’Antimafia. Le intercettazioni pubblicate mostrano conversazioni tra l’ex magistrato e un senatore del Movimento 5 Stelle, suscitando attenzione e questioni legali. Giuseppe Conte si trova quindi al centro di un’altra vicenda che mette in discussione la sua posizione politica e il suo rapporto con i temi giudiziari.

Le intercettazioni tra l'ex magistrato Gioacchino Natoli e il senatore M5S Roberto Scarpinato sono solo l'ultima grana per Giuseppe Conte. Il leader pentastellato stava vivendo un momento d'oro tra il tour di presentazione del suo libro e la possibilità, sempre più concreta, di poter guidare il campo largo nella sfida a Meloni del 2027. Solo che prima è arrivata la testimonianza del rappresentante di Jc Electronics, Dario Bianchi, durante un'audizione in commissione Covid. L'imprenditore ha raccontato di essere stato avvicinato dall'avvocato Luca Di Donna che, in cambio di una mediazione con il commissario dell'epoca Arcuri, gli avrebbe chiesto una percentuale sui contratti di fornitura delle mascherine che sarebbe riuscito ad accaparrarsi.🔗 Leggi su Iltempo.it

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