Dopo il primo assaggio dell' estate torna pioggia e freddo | le previsioni per i prossimi giorni

Dopo alcuni giorni di caldo quasi estivo, le Marche si apprestano a un rapido cambiamento del tempo. Sono previste piogge e un calo delle temperature nei prossimi giorni, con condizioni meteorologiche più fredde rispetto al periodo precedente. Le previsioni indicano un passaggio da giornate soleggiate a piovaschi frequenti, accompagnati da un abbassamento delle temperature. Nessuna variazione significativa è prevista nel corso delle ore successive.

Dopo il caldo quasi estivo degli ultimi giorni, anche le Marche si preparano a un brusco cambio di scenario. Tra domenica e l’inizio della nuova settimana sono attese piogge, rovesci anche temporaleschi e un sensibile calo delle temperature, con valori che potranno scendere sotto la media.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aprile con assaggio d’estate in Lombardia, poi torna il freddo. Rischio pioggia, temporali e grandine: quando e dove Leggi anche: Meteo, freddo e vento anche nei prossimi giorni. Le previsioni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A maggio torna La Marca Classica, sesto round del Tricolore; In spiaggia fioccano già le prenotazioni nella provincia maceratese: Clientela fidelizzata; Viabilità Puglia-Molise: riattivati i collegamenti ferroviari e autostradali dopo la frana; Da invicibile a fragile: tutti i patemi di Alcaraz. Primo assaggio d’estate, i giorni più caldi dell’anno stanno per arrivareSi respira già un’aria diversa, quasi insolita per questo periodo dell’anno, sembra quasi meteo d’estate. Il sole inizia a picchiare per bene e non ... meteogiornale.it Cagliari, ombrelloni e sole caratterizzano la Pasquetta: primo assaggio d’estateLunghe code e traffico in tilt per diverse ore verso viale Poetto, spiaggia presa d'assalto; picchi di 25° e primi tuffi della stagione 2026 ... cagliaripad.it Tom Pidcock torna in gara dopo la caduta in Catalunya! Il britannico della Pinarello Q36.5 correrà il Tour of the Alps, banco di prova cruciale prima della Liegi-Bastogne-Liegi. #TouroftheAlps #TotA #LBL https://www.tuttobiciweb.it/article/1776498468 facebook Una perizia tecnica degli avvocati di SOS Méditerranée dopo l’assalto del 24 agosto scorso da parte della Guardia Costiera Libica alla Ocean Viking ricostruisce l’origine della motovedetta da cui sono stati esplosi i colpi. Tutto porta al Cantiere Vittoria. Domen x.com