Dopo il primo assaggio dell' estate torna pioggia e freddo | le previsioni per i prossimi giorni

Da anconatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo alcuni giorni di caldo quasi estivo, le Marche si apprestano a un rapido cambiamento del tempo. Sono previste piogge e un calo delle temperature nei prossimi giorni, con condizioni meteorologiche più fredde rispetto al periodo precedente. Le previsioni indicano un passaggio da giornate soleggiate a piovaschi frequenti, accompagnati da un abbassamento delle temperature. Nessuna variazione significativa è prevista nel corso delle ore successive.

Dopo il caldo quasi estivo degli ultimi giorni, anche le Marche si preparano a un brusco cambio di scenario. Tra domenica e l’inizio della nuova settimana sono attese piogge, rovesci anche temporaleschi e un sensibile calo delle temperature, con valori che potranno scendere sotto la media.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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