Terminati i lavori di riqualificazione riapre la stazione ecologica di Marina di Ravenna

Da lunedì la stazione ecologica di Marina di Ravenna riapre al pubblico dopo i lavori di riqualificazione. Gli operai hanno completato gli interventi e ora il servizio è tornato operativo, pronto a ricevere i residenti e i visitatori. La riapertura segna un passo avanti nell’ammodernamento dei servizi ambientali della città, che punta a migliorare la gestione dei rifiuti e a rendere più efficace la raccolta differenziata. La prossima settimana, sarà la volta della stazione di Viale Virgilio a Lido Adriano.

Da lunedì prossimo torna operativo il centro di raccolta di Viale dei Mille a Marina di Ravenna e la settimana successiva quello di Viale Virgilio a Lido Adriano Dopo gli importanti lavori di riqualificazione, lunedì 16 febbraio riapre la stazione ecologica di Viale dei Mille a Marina di Ravenna e la settimana successiva quella di Viale Virgilio a Lido Adriano, segnando un nuovo traguardo nel piano di ammodernamento dei servizi ambientali della città. L'intervento sui centri di raccolta, finanziato grazie ai fondi PNRR e gestito dal Gruppo Hera, ha permesso di elevare gli standard del servizio attraverso modifiche impiantistiche mirate e l'integrazione di tecnologie avanzate, conferendo al centro un aspetto rinnovato e una maggiore sicurezza per gli utenti.

