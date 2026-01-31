Cosa sono i sogni lucidi e cosa succede al cervello quando ti accorgi di stare sognando mentre dormi

Da cultweb.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti si sono trovati a un certo punto a rendersi conto di stare sognando nel bel mezzo della notte. Capita di vedere cose che nella realtà sono impossibili, come un amico che vola o una casa che galleggia. E allora, tra il sonno e la veglia, si accorgono di essere dentro a un sogno. Succede spesso senza che ci si renda conto di cosa sta realmente accadendo nel cervello.

Ti è mai capitato di renderti conto, mentre dormivi, di essere dentro un sogno? Magari hai visto qualcosa di impossibile, un amico che vola o una casa che galleggia, e all’improvviso hai pensato: “Ehi, ma questo non può succedere, sto sognando!”. Ecco, in quel momento hai sperimentato quello che gli scienziati chiamano sogno lucido. Il sogno lucido è una condizione particolare: anche se stai dormendo profondamente, una parte di te rimane consapevole. È come se il tuo cervello accendesse contemporaneamente due interruttori che di solito non stanno mai insieme: quello del sonno e quello della coscienza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

cosa sono i sogni lucidi e cosa succede al cervello quando ti accorgi di stare sognando mentre dormi

© Cultweb.it - Cosa sono i sogni lucidi e cosa succede al cervello quando ti accorgi di stare sognando mentre dormi

Approfondimenti su Sogni Lucidi

Cosa succede quando prometti milioni alla santa mentre dormi? Vincenzo Salemme lo spiega in "Ogni promessa è debito": teatro in tv

Sogni lucidi: come si fa a scegliere cosa sognare quando si dorme

I sogni lucidi permettono di avere consapevolezza durante il sonno e, in alcuni casi, di influenzarne il contenuto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sogni Lucidi

Argomenti discussi: Gli aquiloni di Gaza e le competenze di una comunità che resiste al genocidio; Medaglie, sogni e una strana creatura tatuata sulla spalla: Arianna Fontana, portabandiera olimipica; Sogno Bianco, il racconto di tre giorni al Faloria Mountain Spa Resort con La Mer; Camminare tra le stelle, Luca Parmitano ed Emilio Cozzi danno vita a un dialogo su uno dei lavori dei sogni da bambini.

Sogni lucidi: come si fa a scegliere cosa sognare quando si dormeÈ possibile scegliere le trame dei propri sogni? Dormire ed essere consapevoli che quello che sta succedendo nel nostro cervello non è la realtà? Di ... fanpage.it

cosa sono i sogniÈ davvero possibile controllare i sogni?Non tutti ci riescono, ma il sogno lucido – cioè quando un persona è consapevole di sognare – esiste ed è un processo che porta a molti benefici terapeuti e cognitivi. Ecco un pò di tecniche per ... iodonna.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.