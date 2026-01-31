cosa sono i sogni lucidi e cosa succede al cervello quando ti accorgi di stare sognando mentre dormi

Molti si sono trovati a un certo punto a rendersi conto di stare sognando nel bel mezzo della notte. Capita di vedere cose che nella realtà sono impossibili, come un amico che vola o una casa che galleggia. E allora, tra il sonno e la veglia, si accorgono di essere dentro a un sogno. Succede spesso senza che ci si renda conto di cosa sta realmente accadendo nel cervello.

Ti è mai capitato di renderti conto, mentre dormivi, di essere dentro un sogno? Magari hai visto qualcosa di impossibile, un amico che vola o una casa che galleggia, e all’improvviso hai pensato: “Ehi, ma questo non può succedere, sto sognando!”. Ecco, in quel momento hai sperimentato quello che gli scienziati chiamano sogno lucido. Il sogno lucido è una condizione particolare: anche se stai dormendo profondamente, una parte di te rimane consapevole. È come se il tuo cervello accendesse contemporaneamente due interruttori che di solito non stanno mai insieme: quello del sonno e quello della coscienza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

I sogni lucidi permettono di avere consapevolezza durante il sonno e, in alcuni casi, di influenzarne il contenuto.

