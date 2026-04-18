Dopo 14 anni riapre il gioiello più prezioso delle Terre d' Acqua | ecco il rinnovato Teatro di Crevalcore | VIDEO

Dopo 14 anni di chiusura, il Teatro comunale di Crevalcore apre nuovamente al pubblico, segnando il ritorno di un importante spazio culturale nelle Terre d'Acqua. L’edificio, gravemente danneggiato dal terremoto del 2012, è stato sottoposto a lavori di restauro e riqualificazione. La riapertura ufficiale si è svolta oggi, con una cerimonia a cui hanno partecipato rappresentanti locali e cittadini.

Le porte del Teatro comunale di Crevalcore si riaprono alla comunità delle Terre d'Acqua. Dopo il terremoto del 2012, il cuore culturale della città torna a battere restituendo ai cittadini un pezzo della loro storia. Una folla composta e curiosa è tornata ad attraversare corridoi, palchi e foyer.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Terre rare, dopo 25 anni il Regno Unito riapre a Birmingham il primo impianto di magneti riciclatiDopo oltre venticinque anni di assenza, il Regno Unito torna a produrre magneti permanenti a base di terre rare, dando vita a un passaggio simbolico... Più servizi e nuovi arredi: dopo i lavori riapre al pubblico l'ufficio postale completamente rinnovatoDopo i lavori di ristrutturazione, domani l'ufficio postale di Riolo Terme di via Gramsci 2 riapre con nuovi servizi e locali completamente... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Portale - Il Teatro ritrovato: riapre il Teatro Comunale di Crevalcore; Il Teatro Ritrovato - riapertura del Teatro Comunale di Crevalcore; Il Teatro ritrovato: sabato 18 aprile e domenica 19 aprile 2026, riapre il Teatro Comunale di Crevalcore. Dal sisma alla rinascita: vi portiamo nel Teatro di Crevalcore (riaperto dopo 14 anni) | VIDEOLe porte del Teatro comunale di Crevalcore si riaprono alla comunità delle Terre d'Acqua. Dopo il terremoto del 2012, il cuore culturale della città torna a battere restituendo ai cittadini un pezzo d ... bolognatoday.it Il ritorno del teatro attraverso lo sguardo di Alex Carpani, Responsabile Area Servizi Culturali del comune di Crevalcore. #IlTeatroRitrovato - facebook.com facebook