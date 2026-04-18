Donne vittime di violenza | sale il Reddito di Libertà a 530 euro

L’INPS ha aggiornato le procedure per il sostegno economico alle donne vittime di violenza, aumentando l’importo del Reddito di Libertà a 530 euro al mese. La misura riguarda coloro che hanno subito violenze e che possono richiedere un aiuto finanziario per uscire dalla situazione di difficoltà. Le nuove modalità operative sono state rese note di recente e prevedono criteri specifici per l’erogazione del beneficio.

L’INPS ha definito le nuove modalità operative per il sostegno economico alle donne che hanno subito violenza, portando l’importo del Reddito di Libertà a 530 euro mensili. La circolare numero 44, emanata il 9 aprile 2026, specifica le procedure per l’erogazione del contributo, che potrà essere corrisposto per un massimo di 12 mesi, fermi restando i limiti delle risorse stanziate. Le disposizioni attuano quanto stabilito dal decreto interministeriale del 17 settembre dello scorso anno, delineando una gestione che mira a garantire continuità anche a chi è già beneficiaria della misura. Nello specifico, per le domande che hanno ricevuto il via libera durante il 2025, verrà effettuato un adeguamento dell’assegno fino alla nuova soglia di 530 euro, operazione subordinata alla disponibilità dei fondi statali e regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Donne vittime di violenza: sale il Reddito di Libertà a 530 euro Notizie correlate Reddito di libertà: sale il sussidio per le donne vittime di violenzaUn nuovo sostegno economico per le donne che lottano per ricostruire la propria vita dopo la violenza è realtà: dal 2026, infatti, il Reddito di... Inps, il contributo per il reddito di libertà sale a 530 euroL'importo del contributo mensile del Reddito di libertà per le donne vittime di violenza e in condizione di bisogno è stato aumentato a 530 euro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’INPS, con circolare n. 44 del 9 aprile 2026, fornisce indi; Reddito di libertà 2026, aumenta l'importo: come fare domanda; Inps, il contributo per il reddito di libertà sale a 530 euro: cosa sapere; Reddito di libertà, le novità dell’Inps sul contributo per le donne vittime di violenza. Il contributo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza sale a 530 euroL'importo del contributo mensile del Reddito di libertà per le donne vittime di violenza e in condizione di bisogno è stato aumentato a 530 euro mensili in attuazione del decreto interministeriale del ... ansa.it Reddito di libertà, sale a 530 euro l’assegno per le donne vittime di violenza. Come fare domandaLa nota dell’Inps: l’importo è cresciuto dai 500 euro dello scorso anno. Fino ad oggi però le risorse sono sempre state insufficienti ... repubblica.it Il sostegno economico destinato alle #donne vittime di #violenza compie un ulteriore passo avanti. L’ #INPS aggiorna il quadro operativo del #RedditodiLibertà, introducendo novità sia sugli importi sia sulle modalità di accesso al beneficio x.com Ecco tutto quello che devi sapere sul Reddito di Libertà: cos’è, requisiti, quando arriva e come richiedere il Contributo di 500 € mensili facebook