Inps il contributo per il reddito di libertà sale a 530 euro

L'Inps ha annunciato un aumento del contributo mensile del Reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza e in difficoltà. L'importo, che ora è di 530 euro, si applica per un massimo di dodici mesi e rientra nelle risorse previste dal decreto interministeriale del 17 settembre 2025. La misura mira a sostenere chi si trova in situazioni di bisogno, con un intervento che riguarda direttamente le beneficiarie.

L'importo del contributo mensile del Reddito di libertà per le donne vittime di violenza e in condizione di bisogno è stato aumentato a 530 euro mensili in attuazione del decreto interministeriale del 17 settembre 2025, per un massimo di dodici mensilità, nei limiti delle risorse disponibili. Lo fa sapere l' Inps che in una circolare precisa che le domande accolte nel 2025 saranno oggetto di integrazione dell'importo, fino alla misura di 530 euro mensili per un massimo di dodici mensilità, tenendo conto delle risorse disponibili. Il contributo era pari a 400 euro mensili nel 2023 e 2024 e di 500 euro nel 2025, importo quest'ultimo che sarà integrato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inps, il contributo per il reddito di libertà sale a 530 euro Aumento Reddito di Libertà: contributo fino a 530 euro nel 2026, tutte le novità INPSAumento Reddito di Libertà: cosa cambia nel 2026 Arriva un importante aggiornamento per il Reddito di Libertà: l’INPS, con la circolare n. Leggi anche: Reddito di Libertà, aumento a 530 euro al mese: istruzioni INPS per il 2026 e recupero arretrati 2025