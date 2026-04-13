A Forlì, si indaga su sei omicidi di anziani attribuiti a Luca Spada. Per uno dei casi, quello della donna di 85 anni, i pubblici ministeri ipotizzano anche la premeditazione. La misura riguarda l'accusa di aver ucciso in modo intenzionale e pianificato la vittima. Le indagini proseguono per verificare le modalità e i dettagli di ciascun episodio.

Sono cinque le aggravanti che la Procura di Forlì contesta a Luca Spada, l'autista di ambulanze in carcere da sabato con l'accusa di aver ucciso l'85enne Deanna Mambelli, alla quale l'indagato avrebbe iniettato aria con catetere venoso, il 25 novembre 2025. I pm imputano a Spada gli omicidi di sei anziani e di aver agito approfittando della minorata difesa delle vittime, con violazione dei doveri di incaricato di pubblico servizio, in danno di ricoverati e di aver utilizzato un mezzo insidioso. Per l'omicidio della 85enne, oggetto della misura, i pm indicano anche la premeditazione, ipotesi che la gip Ilaria Rosati però non ravvisa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Forlì, sei gli omicidi di anziani contestati a Luca Spada

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