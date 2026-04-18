Donna picchiata a pugni in faccia da un uomo a Pontecagnano | ricoverata all'ospedale di Battipaglia

Una donna di 46 anni è stata picchiata in via Volta a Pontecagnano Faiano da un uomo. L’aggressione si è verificata nel pomeriggio e la donna è stata soccorsa da un’ambulanza. È stata trasportata all’ospedale di Battipaglia per le cure del caso. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto.

Una donna di 46 anni è stata aggredita da un uomo in via Volta a Pontecagnano Faiano. Soccorsa dall'ambulanza e portata in ospedale a Battipaglia. Indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Inseguita e picchiata da un gruppo di ragazzi fuori da scuola a Parma: una donna vede l’aggressione e la salvaUna giovane, forse minorenne, è stata accerchiata e aggredita da coetanei appena uscita da una scuola di Parma. Torna dall’Africa con la famiglia: bimba 12enne di Chioggia colpita da malaria e ricoverata in ospedaleUna bambina residente a Chioggia è ricoverata in terapia intensiva a Padova per una grave forma di malaria, contratta dopo un viaggio in Africa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ischia, aggredisce con morsi e pugni la compagna con il figlio in braccio: 25enne arrestato; Una 50enne scatenata prende a pugni e ginocchiate una 14enne per strada; Diciannovenne massacra di botte la compagna in casa a Vigevano: arrestato; VIDEO | Aggredita fuori dalla scuola per un messaggio all'ex fidanzato, 10 giorni di prognosi. Alessandria, mamma presa a cinghiate a bordo di un autobus: un passeggero filma la scena. Lei: Nessuno è intervenutoSunshine Osman aggredita davanti ai figli: due minori l'hanno colpita con cinghie mentre un passeggero filmava e altri rimanevano fermi ... ilfattoquotidiano.it Mi hai tradito, e le spaccia la faccia e le costole con calci e pugni nel parcheggio di un supermarketGallarate (Varese), 12 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Gallarate, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini del tribunale del Tribunale ... ilgiorno.it #Trump posta video shock di una donna picchiata a morte da un migrante x.com CRONACA LECCE - BIMBA DI 9 ANNI PRESA A MORSI E PICCHIATA DALLA MADRE . Una donna di 40 anni, residente nella provincia di Lecce, è finita sotto indagine con l'accusa di maltrattamenti pluriaggravati nei confronti della figlia di soli nove anni. S facebook