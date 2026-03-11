Inseguita e picchiata da un gruppo di ragazzi fuori da scuola a Parma | una donna vede l'aggressione e la salva

Una donna ha assistito a un'aggressione di una giovane, forse minorenne, da parte di un gruppo di ragazzi fuori da una scuola di Parma. La donna ha intervenuto per salvare la ragazza, che era stata inseguita e picchiata. L'episodio si è verificato immediatamente dopo la fine delle lezioni. La scena si è svolta in strada, davanti all’istituto scolastico.

Una giovane, forse minorenne, è stata accerchiata e aggredita da coetanei appena uscita da una scuola di Parma. A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stata una donna che ha assistito al pestaggio dalla sua auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Donna picchiata da un uomo in strada: autista la salva e il sindaco lo premiaUn autista di auto blu sarà premiato con la medaglia al valore civico Giorgio Guazzaloca dal sindaco Matteo Lepore. Accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzi fuori da un fast food: 30enne in ospedaleL'aggressione, su cui ora indaga la polizia, è avvenuta in corso Lodi, nella serata di venerdì. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inseguita e picchiata da un gruppo di... Discussioni sull' argomento Aeroporto: intervista al presidente Banchini, che annuncia un passo indietro. Via Toscana, ragazza inseguita e picchiata dal branco; Agguato alla festa dell’8 marzo. Inseguita e speronata dal suo ex: Ho avuto paura, poteva uccidermi; Picchia la compagna davanti alle figlie piccole, lei scappa a casa della vicina e lo fa arrestare; Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio crolla al 3,2%: 260 casi e 10 morti. Ricoveri in picchiata. Capua, coppia inseguita in auto: poi aggressione in stradaInseguiti in auto per diversi minuti, costretti a fermarsi e poi brutalmente picchiati in strada. È la grave vicenda denunciata da un maresciallo dell'Aeronautica Militare in ... ilmattino.it VFL SERIE C – GIORNATA 3 Donega Gaming guida la classifica con 7 punti, inseguita da SSC Hultras, Raimon RL e DBA Club La corsa alla promozione in Serie B è apertissima. x.com Spunta un’altra versione sulla #coppia #inseguita e #rapinata tra #Partinico e #Borgetto: tre dei 4 arrestati #scarcerati dal tribunale del Riesame LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - facebook.com facebook