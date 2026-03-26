Parafulmine divelto a Pontecagnano intervengono i Vigili del Fuoco | il video

Questa mattina a Pontecagnano, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Giacomo Budetti su richiesta di un residente per rimuovere un parafulmine che si era staccato da una ciminiera situata vicino al parcheggio Centola. L’intervento è stato necessario dopo che il parafulmine si era divelto, creando potenzialmente situazioni di rischio nella zona. È stato condiviso anche un video dell’intervento.

Questa mattina, in via Giacomo Budetti a Pontecagnano, i Vigili del Fuoco sono intervenuti, a seguito della richiesta di un residente, per rimuovere un parafulmine divelto, posizionato su una ciminiera, a ridosso del parcheggio Centola. L'interventoI caschi rossi, supportati da un'autoscala, si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Parafulmine divelto a Pontecagnano, intervengono i Vigili del Fuoco: il video Articoli correlati Auto a fuoco genera il panico tra i cittadini. Intervengono i vigili del fuocoFABRIANO – I Vigili del Fuoco di Fabriano sono intervenuti ieri sera, giovedì 8 gennaio, alle 20,30 circa a Borgo Tufico, per l’incendio di... A fuoco un cassonetto: intervengono i vigili del fuocoUn cassonetto della spazzatura è andato a fuoco questa sera in via Canevari, a Rivarolo. Approfondimenti e contenuti su Parafulmine divelto a Pontecagnano... Parafulmine divelto a Pontecagnano, intervengono i Vigili del Fuoco: il videoI caschi rossi, supportati da un'autoscala, si sono portati a ridosso della ciminiera, a un'altezza di circa 35 metri, ed hanno provveduto dapprima a staccare il cavo che teneva ancora appeso il paraf ... salernotoday.it Intervento d’urgenza a Pontecagnano: rimosso parafulmine pericolanteIntervento dei Vigili del Fuoco a Pontecagnano per un parafulmine divelto su una ciminiera in via Giacomo Budetti. Area messa in sicurezza con l'autoscala ... infocilento.it