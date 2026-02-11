Lecco | record storico di donazioni di organi e tessuti nel 2025 una speranza per i trapianti Cresce la consapevolezza

Lecco chiude il 2025 con un record storico di donazioni di organi e tessuti. Mai prima d’ora si era registrato un numero così alto di donatori nella città. La comunità si è mobilitata e ha aumentato la consapevolezza, portando a questo risultato importante per le liste di attesa e i trapianti. Un dato che fa sperare in un futuro migliore per chi aspetta un intervento.

Lecco, un 2025 da record per la donazione di organi e tessuti: la comunità si mobilizza. Il 2025 si è concluso con una notizia di grande rilievo per la sanità lombarda e, in particolare, per l’Asst Lecco: un numero di donatori di organi e tessuti mai registrato prima. Questo risultato, che segna un punto di svolta nella lotta contro l’attesa per i trapianti, è frutto di una combinazione di fattori che vanno dalla crescente consapevolezza della popolazione alla dedizione del personale medico e al coordinamento del centro trapianti. L’incremento, osservato in tutti i comuni della provincia di Lecco, ha permesso di offrire una speranza concreta a numerosi pazienti in lista d’attesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina l’Asst Lecco ha reso noti i dati sulle donazioni di organi e tessuti nei due ospedali di Lecco e Merate.

In un contesto di diminuzione delle donazioni di tessuti, la Lombardia si prepara a potenziare la rete dei trapianti entro il 2026.

