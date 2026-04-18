Dogecoin Gold | nasce il piano per legare i token all’oro fisico

Una società con sede in Nevada ha annunciato un nuovo progetto chiamato Dogecoin Gold. Si tratta di un'iniziativa che utilizza la tecnologia blockchain per collegare i token digitali alle riserve fisiche di oro. La proposta è stata presentata recentemente e fa parte di un piano più ampio per legare i token a riserve di metallo prezioso. La società ha reso noto il suo intento di creare una connessione tra criptovalute e oro reale.

La Dogecoin Cash Inc., società con sede in Nevada, ha presentato una nuova proposta per il progetto Dogecoin Gold, un’iniziativa basata sulla blockchain che mira a collegare i token digitali alle riserve fisiche di oro. L’annuncio è arrivato venerdì, proprio mentre il valore di DOGE ha riconquistato la soglia degli 0,10 dollari, segnando un recupero del 15% nell’arco delle ultime due settimane. Il meccanismo di conversione tra digitale e metallo prezioso. Il piano proposto dalla Dogecoin Cash Inc. prevede un sistema in cui ogni singolo token sarà vincolato a una quantità specifica di oro fisico, misurata con una precisione al livello dei nanogrammi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dogecoin Gold: nasce il piano per legare i token all’oro fisico Notizie correlate Gold Land: il caos per 150 miliardi di won tra oro e tradimentiUn manifesto visivo appena svelato per la nuova produzione Disney+, Gold Land, mette in luce il conflitto lacerante tra cinque individui legati a un... Perin a DAZN: «Possono dirci tutto sul piano tecnico e fisico, ma non sul piano dell’anima e del carattere. Se diventassimo più concreti…»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dogecoin Cash intende sviluppare il token d’oro Dogecoin Gold, con 1 miliardo di token collegati a 1 grammo d’oro.; Dogecoin Cash, Inc. annuncia un'iniziativa di sviluppo per il framework dell'asset digitale Dogecoin Gold; La quotazione della Shanghai Gold Exchange del 17 aprile (venerdì). Dogecoin, perché la moneta virtuale nata da un meme piace tanto a MuskNata per scherzo, è diventata una cosa seria. Colpa, o merito a seconda dei punti di vista, ancora una volta di Elon Musk. Dogecoin, la criptovaluta ironica creata nel 2013, con la vittoria di Trump, ... corriere.it Ady Winkler. Wiener Philharmoniker · Mahler: Symphony No. 2 in C minor - "Resurrection" / 5th Movement: Pesante. The Resurrection of Christ. St Mark’s Basilica. Venice. The triumph over suffering and death on the cross depicted in gold mosaic. In the light of - facebook.com facebook