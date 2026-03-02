Perin a DAZN | Possono dirci tutto sul piano tecnico e fisico ma non sul piano dell’anima e del carattere Se diventassimo più concreti…

Il portiere della squadra ha dichiarato a DAZN che, sebbene possano parlare di aspetti tecnici e fisici, non possono giudicare l’anima e il carattere dei giocatori. Ha aggiunto che, se si fosse più concreti, si potrebbe valutare meglio la personalità in campo. La conversazione si è concentrata sulle caratteristiche che distinguono i calciatori oltre le competenze tecniche.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin a DAZN: «Possono dirci tutto sul piano tecnico e fisico, ma non sul piano dell’anima e del carattere. Se diventassimo più concreti…» DAZN Full in offerta: prezzo scontato per 6 mesi sul piano mensile senza vincoliDuran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Pavard addio... Mauro Corona sul fine vita: «Quando mi vedrò in condizioni non più accettabili deciderò io per me. Ho già tutto il piano pronto»Il tema del fine vita torna ad accendere il dibattito nello studio di È sempre Cartabianca. Tutto quello che riguarda Perin. Temi più discussi: Di Gregorio o Perin, chi è il portiere titolare della Juventus? Le parole di Spalletti e la scelta tra i pali bianconeri; Di Gregorio e Perin, chi gioca titolare contro la Roma? Il ballottaggio in casa Juventus in vista della sfida dell’Olimpico; Roma-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Perin a DAZN: Dimostriamo anima e carattere. Se riuscissimo a diventare più concreti...Intervistato da DAZN, Mattia Perin ha commentato la prestazione della sua Juventus nello scontri diretto contro la Roma. Le sue considerazioni: Due rimonte in pochi giorni: messaggio in ... tuttojuve.com Juventus, Perin parla da leader: Ci possono dire tutto, ma non sul piano del carattereIl portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Roma chiusa sul 3-3 e valevole per la 27^. tuttomercatoweb.com Juve Mattia Perin Segui il post-partita con Fuoriclasse powered by Haier su #DAZN #SerieAEnilive x.com ROMA 3 JUVENTUS 1 La Roma segna ancora, stavolta con il suo centravanti, Donyell Malen. L'ex attaccante dell'Aston Villa, imbeccato alla perfezione da Koné non lascia scampo a Perin in uscita - facebook.com facebook