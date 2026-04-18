Docenti senza cattedra per i diplomi falsi a giudizio i vertici dell’Accademia di belle arti di Agrigento

La Procura di Agrigento ha chiamato a giudizio i responsabili dell’Accademia di belle arti, coinvolti in un’indagine su un’associazione a delinquere che avrebbe rilasciato diplomi falsi. Secondo le indagini, alcuni docenti sarebbero stati coinvolti senza aver ottenuto una cattedra legittima, e i vertici dell’istituto sono accusati di aver favorito questa attività illecita. La vicenda riguarda sia le modalità di riconoscimento dei titoli sia il ruolo degli organi direttivi.

Un’ associazione a delinquere volta a rilasciare diplomi falsi. Così la Procura di Agrigento definisce i vertici dell’ Accademia di belle arti “ Michelangelo ” della città dei templi, nell’indagine nata dal caso dei docenti rimasti senza cattedra dopo aver scoperto che le loro presunte qualifiche valevano come carta straccia: una vicenda denunciata da Giovanni Romano, esautorato all’improvviso dal Provveditorato dopo aver insegnato per tre anni grazie alle graduatorie provinciali. Secondo i magistrati, l’Accademia ha continuato per anni a istituire corsi e sfornare lauree senza poterlo fare, perché il ministero dell’Università e della Ricerca le aveva revocato l’autorizzazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Docenti senza cattedra per i diplomi falsi, a giudizio i vertici dell’Accademia di belle arti di Agrigento Notizie correlate Accademia di Belle arti ancora nel mirino, docenti agrigentini licenziati: "Quelle lauree non hanno valore"Dopo circa venti anni di precariato, partecipa e vince il concorso per docente realizzando così il sogno della sua vita. Ababo art week 2026: il programma dell’Accademia di Belle ArtiDal 3 all’8 febbraio, l’Accademia di Belle Arti di Bologna propone una nuova edizione di ababo Art Week, calendario di appuntamenti sviluppato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scuola, via libera ai trasferimenti provvisori per i prof con genitori over 65: le novità; Docenti accattivanti? Il fascino lasciamolo agli influencer, La scuola non è un circo, Bisogna sapere la materia e saperla anche insegnare; Elenchi regionali docenti: tutte le novità del decreto; Soprannumerari/perdenti posto 2026: speciale e modulistica utile. Agrigento, sette insegnanti laureati all’Accademia Michelangelo si ritrovano senza cattedra: le loro qualifiche non sono più valideSette insegnanti laureati all’Accademia Michelangelo di Agrigento si ritrovano con le qualifiche annullate e la perdita della cattedra ... ilfattoquotidiano.it Due docenti sanremesi ottengono la cattedra in accademia a MilanoSanremo – Due professioniste originarie di Sanremo hanno ottenuto l’assegnazione di cattedre presso importanti istituzioni accademiche milanesi. Si tratta di Elena Sparago, che è risultata prima ... ilsecoloxix.it Si tratta di video realizzati dagli studenti dell'Accademia IUAD. Il presidente Lettieri: «Il progetto ha anche una chiara finalità sociale». Ugo Capolupo è il docente: «I ragazzi si sono posti una serie di interrogativi legati anche agli stereotipi» facebook Questo aprile, realme e l'Accademia di Belle Arti di Roma lanciano in Italia “Portrait of Italians”. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti con realme 16 Pro. Premi in palio per i vincitori. Photo credit: Anita D'Errico #realme #abaromaPartnerFotograficoUffici x.com