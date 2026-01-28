Ababo art week 2026 | il programma dell’Accademia di Belle Arti

L’Accademia di Belle Arti di Bologna annuncia il programma di Ababo Art Week 2026, in programma dal 3 all’8 febbraio. La città si prepara a una settimana di mostre, incontri e eventi dedicati all’arte, inseriti nel calendario di Art City Bologna 2026 e Art City White Night, in occasione di Arte Fiera. Gli studenti e gli artisti si metteranno in mostra, portando in piazza le loro creazioni e le novità del mondo artistico bolognese.

Dal 3 all’8 febbraio, l’Accademia di Belle Arti di Bologna propone una nuova edizione di ababo Art Week, calendario di appuntamenti sviluppato nell'ambito di Art City Bologna 2026 e Art City White Night in occasione di Arte Fiera. Ababo Art Week 2026 è una settimana intensa di mostre, presentazioni e conferenze, tra cui il ciclo di incontri ARTalk, l’atteso appuntamento annuale con la Giornata di Studio sul Restauro del Contemporaneo e una nuova edizione della grande mostra ababo openshow: per l’occasione, gli spazi dell’Accademia ospiteranno le opere di studentesse e studenti, alcuni dei quali saranno anche protagonisti di uno stand ad Arte Fiera, offrendo uno sguardo diretto sulle più interessanti ricerche emergenti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

