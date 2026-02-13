Gita scolastica a Praga interrotta | autista impossibilitato a guidare dopo una notte di schiamazzi degli studenti L’azienda di trasporti blocca il servizio per motivi di sicurezza
Una gita scolastica a Praga si è trasformata in un caso di violazione delle norme sulla sicurezza stradale quando l'autista del pullman ha comunicato di non poter guidare a causa della mancanza di riposo. Il motivo è stato il comportamento rumoroso e gli schiamazzi degli studenti durante la notte, che hanno impedito all’autista di dormire abbastanza. L’azienda di trasporti ha deciso di bloccare immediatamente il servizio, citando motivi di sicurezza e tutela dei passeggeri. Tra le cause principali, anche il fatto che alcuni studenti avevano continuato a fare rumore fino alle prime ore del mattino, lasciando l’autista troppo stanco per mettersi
Una gita scolastica a Praga si è trasformata in un caso di violazione delle norme sulla sicurezza stradale quando l'autista del pullman ha comunicato di non poter guidare a causa della mancanza di riposo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su gita scolastica
“Ho ordinato all’autista di non guidare, non ha riposato per il chiasso notturno degli alunni. Non mi è mai capitata una cosa del genere”: gita movimentata a Praga
“In trentatré anni di lavoro, il conducente dell’autobus in servizio per la gita scolastica a Praga ha deciso di non guidare, dopo aver affrontato una notte troppo rumorosa causata dagli studenti.
Gita scolastica a Praga, ragazzi scatenati. L?autista della corriera: «Vi lascio qui. In 33 anni di lavoro non mi è mai capitata una cosa del genere»
Una gita scolastica a Praga si trasforma in un caos totale.
Ultime notizie su gita scolastica
Argomenti discussi: Gita scolastica a Praga, ragazzi scatenati. L’autista della corriera: Vi lascio qui. In 33 anni di lavoro non mi è mai capitata una...; Gita scolastica a Praga, ragazzi scatenati. L’autista della corriera: Vi lascio qui. In 33 anni di lavoro mai capitata una cosa del genere; Topo morto dentro la pentola della mensa a scuola: la scoperta prima di servire il pranzo ai bambini; Crans Montana, l’operaio che fece i lavori: Chiesi materiale ignifugo, mi dissero che era troppo caro.
Gita scolastica a Praga, ragazzi scatenati. L’autista della corriera: «Vi lascio qui. In 33 anni di lavoro mai capitata una cosa del genere»CONEGLIANO (TREVISO) - Scolaresca in gita a Praga scatenata a far baldoria, senza sosta per tutta la notte. Con il risultato che ieri mattina l'autista del pullman della nota ... ilmessaggero.it
Gita scolastica a Praga, ragazzi scatenati. L’autista del pullman: «Vi lascio qui. In 33 anni di lavoro non mi è mai capitata una cosa del genere»Scolaresca in gita a Praga scatenata a far baldoria, senza sosta per tutta la notte. Con il risultato che ieri mattina l'autista del pullman della ... msn.com
Gita scolastica, ragazzi scatenati. L’autista del bus: «Vi lascio qui. In 33 anni di lavoro mai capitata una cosa del genere» - facebook.com facebook
. @sicetnunc ha incontrato Jacopo, il professore escluso da una gita scolastica perché cieco. I suoi studenti, però, non si sono arresi e hanno fatto di tutto per averlo con loro #LeIene x.com