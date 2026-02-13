Gita scolastica a Praga interrotta | autista impossibilitato a guidare dopo una notte di schiamazzi degli studenti L’azienda di trasporti blocca il servizio per motivi di sicurezza

Una gita scolastica a Praga si è trasformata in un caso di violazione delle norme sulla sicurezza stradale quando l'autista del pullman ha comunicato di non poter guidare a causa della mancanza di riposo. Il motivo è stato il comportamento rumoroso e gli schiamazzi degli studenti durante la notte, che hanno impedito all’autista di dormire abbastanza. L’azienda di trasporti ha deciso di bloccare immediatamente il servizio, citando motivi di sicurezza e tutela dei passeggeri. Tra le cause principali, anche il fatto che alcuni studenti avevano continuato a fare rumore fino alle prime ore del mattino, lasciando l’autista troppo stanco per mettersi