Insegnante cieco escluso dalla gita scolastica la preside | Non possiamo rischiare

Un insegnante con problemi di vista è stato lasciato a casa durante una gita scolastica in Irlanda. La preside ha spiegato che non potevano rischiare, anche se l’insegnante ipovedente si era offerto di partecipare e aiutare i ragazzi. La decisione ha suscitato polemiche tra colleghi e genitori.

Un insegnante ipovedente è stato escluso da una gita scolastica in Irlanda, a causa della sua condizione visiva. La preside del liceo Russell-Newton di Scandicci, Anna Maria Addabbo, ha dichiarato che l'attività era "troppo complessa" per poter garantire la vigilanza degli studenti in caso di partecipazione del docente. Il professore, Jacopo Lilli, aveva chiesto di accompagnare gli studenti nel viaggio di stage linguistico in programma dal 25 febbraio al 3 marzo. Sono stati i genitori e gli studenti a proporre che fosse comunque coinvolto, anche a proprie spese, o che partecipasse in ferie. La scuola, invece, non aveva i fondi per coprire le eventuali spese né aveva previsto un ruolo speciale per il docente.

