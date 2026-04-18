Dl Sicurezza spunta il modello Ice | nuove armi non letali per le forze dell’ordine
Sul tavolo del governo si discute l’introduzione di un nuovo modello di strumenti non letali destinati alle forze dell’ordine. Tra le novità ci sono proiettili al peperoncino, dispositivi a deformazione programmata, marcatori UV e luci a LED. Questi strumenti sono stati definiti come alternative alle armi tradizionali, con l’obiettivo di gestire situazioni di ordine pubblico senza ricorrere alla violenza letale.
Non è ancora una nuova dotazione operativa. Ma il segnale politico è netto, e pesa. Nel cuore del Dl Sicurezza irrompe un arsenale di strumenti «a letalità controllata» pensati per l’ordine pubblico da utilizzare in cortei e manifestazioni: lanciatori a Co2 con capsule irritanti al peperoncino, sistemi a impatto cinetico controllato da 40 millimetri con proiettili deformabili, marcatori selettivi a vernice o Uv, Led stroboscopici sugli scudi, protezioni esoscheletriche leggere, tonfa e un fondo per la formazione specialistica degli operatori. A mettere nero su bianco questa linea è l’ordine del giorno firmato dal senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei e approvato nell’esame del Dl Sicurezza.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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