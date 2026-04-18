Sul tavolo del governo si discute l’introduzione di un nuovo modello di strumenti non letali destinati alle forze dell’ordine. Tra le novità ci sono proiettili al peperoncino, dispositivi a deformazione programmata, marcatori UV e luci a LED. Questi strumenti sono stati definiti come alternative alle armi tradizionali, con l’obiettivo di gestire situazioni di ordine pubblico senza ricorrere alla violenza letale.

Non è ancora una nuova dotazione operativa. Ma il segnale politico è netto, e pesa. Nel cuore del Dl Sicurezza irrompe un arsenale di strumenti «a letalità controllata» pensati per l’ordine pubblico da utilizzare in cortei e manifestazioni: lanciatori a Co2 con capsule irritanti al peperoncino, sistemi a impatto cinetico controllato da 40 millimetri con proiettili deformabili, marcatori selettivi a vernice o Uv, Led stroboscopici sugli scudi, protezioni esoscheletriche leggere, tonfa e un fondo per la formazione specialistica degli operatori. A mettere nero su bianco questa linea è l’ordine del giorno firmato dal senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei e approvato nell’esame del Dl Sicurezza.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dl Sicurezza, spunta il modello Ice: nuove armi non letali per le forze dell’ordine

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