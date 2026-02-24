Dl Sicurezza tutele allargate per arbitri sportivi e personale ferroviario Resta lo scudo penale per le forze dell’ordine

Il decreto sulla sicurezza amplia le tutele per arbitri sportivi e personale ferroviario, rispondendo alle preoccupazioni emerse dopo alcuni incidenti recenti. La norma introduce nuove protezioni legali e rafforza lo scudo penale per le forze dell’ordine, garantendo maggiore sicurezza sul lavoro. Originariamente, il testo si concentrava principalmente su docenti e dirigenti scolastici, ma ora coinvolge anche altre categorie professionali, come gli addetti alle ferrovie e gli arbitri.

Se c’è un punto in cui il testo bollinato del Dl Sicurezza cambia passo rispetto alla prima bozza, è quello delle lesioni. Non parliamo di un ritocco cosmetico: il bollinato allarga il perimetro delle tutele e mette dentro due mondi che, nel dibattito pubblico, sono diventati simbolici. Da un lato, i treni e la sicurezza del personale a bordo. Dall’altro, lo sport, con un riferimento esplicito a arbitri e soggetti delle manifestazioni sportive. È una scelta che sposta l’asse: dal “solo” tema scuolasanità a una fotografia più ampia delle aggressioni che avvengono nei luoghi della vita quotidiana – aule, stazioni, stadi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

