Sicurezza | pacchetto del governo mette a disposizione nuove risorse per le forze dell’ordine

Il governo ha annunciato un nuovo pacchetto di sicurezza che prevede l’iniezione di fondi per le forze dell’ordine. Con questa mossa, si cerca di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle strade e migliorare l’efficienza delle attività di controllo. Le risorse saranno utilizzate per assumere nuovi agenti e aggiornare le attrezzature, con l’obiettivo di rendere più sicure le città italiane. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sulla sicurezza pubblica.

**Il governo, con un nuovo pacchetto di sicurezza, ha messo a disposizione nuove risorse per le forze dell'ordine.** Il decreto, presentato nel corso della giornata di martedì 4 febbraio 2026, prevede l'ingresso in organico di nuovi operatori per il controllo e il monitoraggio territoriale, e pone l'accento su una serie di misure che mirano a migliorare la capacità operativa e l'efficienza delle istituzioni di polizia, dei vigili urbani, e dei servizi di protezione civile. Le forze dell'ordine, ormai da tempo impegnate in un lavoro sempre più intenso, vedranno dunque rafforzato il loro personale e il loro supporto tecnologico.

