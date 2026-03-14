I senatori di maggioranza hanno votato contro il dl sicurezza durante l’esame in commissione Affari costituzionali del Senato. Il decreto sicurezza, secondo quanto riferito, non soddisfa i requisiti di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione. La discussione si è concentrata sulla validità del provvedimento e sulla sua conformità alle norme costituzionali. La decisione ha portato a una bocciatura del decreto in questa fase.

La stroncatura Manca il «requisito d’urgenza». Il decreto viene respinto all’unanimità dal comitato per la legislazione. Il parere è arrivato sotto la presidenza della leghista Daisy Pirovano La stroncatura Manca il «requisito d’urgenza». Il decreto viene respinto all’unanimità dal comitato per la legislazione. Il parere è arrivato sotto la presidenza della leghista Daisy Pirovano Il decreto sicurezza, all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato, manca dei requisiti di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione. Ad affermarlo non sono le opposizioni ma l’intero arco parlamentare, centrodestra compreso. L’impegnativa affermazione è infatti contenuta nel parere del Comitato per la legislazione del Senato approvato all’unanimità. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Lo scatto d’orgoglio dei senatori di maggioranza che bocciano il dl sicurezza

Articoli correlati

Leggi anche: Dl Ucraina: Mancini (Pd), 'per Meloni ok voti Vannacci? Lo considera in maggioranza?'

Pd: Schlein, 'orgoglio per risultati raggiunti, sono sia di maggioranza che di minoranza'Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Tutti possiamo essere orgogliosi dei risultati concreti portati nel partito, maggioranza e minoranza.

Approfondimenti e contenuti su Lo scatto d'orgoglio dei senatori di...

Temi più discussi: Qui Carrarese: orgoglio e unione per lo scatto salvezza; Calcio. Scatto d’orgoglio Vittorio Falmec, Union Dese ferma il LiaPiave. MonteValdo ok; Frosinone - Sampdoria in Diretta Streaming | DAZN IT; Così il premier spagnolo Sánchez è diventato il volto dell'Europa che si oppone a Trump.

Qui Carrarese: orgoglio e unione per lo scatto salvezzaI cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. Noi usiamo i cookie per una varietà di scopi e per migliorare la tua esperienza online ... forzapalermo.it

Noi siamo il San Camillo!. Lo scatto d’orgoglio dei Capi dipartimento dell’ospedale romanoIn una lettera aperta inviata ai media, i Capi dipartimento del San Camillo di Roma reclamano la loro dignità professionale e difendono il loro lavoro: Siamo i primi ad aver coscienza delle fragilità ... quotidianosanita.it

Ricordi, trafugando tra gli archivi, ricompare questo scatto del 10 genn. del 2015, realizzato nel momento migliore di un bel tramonto. - Col desiderio di scoprire vari allineamenti con i vari simboli di Torino, percorrevo a piedi, in lungo e largo le varie vie della c - facebook.com facebook

FOTO - Ospite speciale a Milanello, c'è Shevchenko! Lo scatto con Modric x.com