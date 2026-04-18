Dl Sicurezza bufera sui soldi ai legali che convincono i migranti al rimpatrio | Siamo a un passo dall' Ice
Il dibattito sul decreto Sicurezza si intensifica con le opposizioni che protestano contro le nuove misure e le risorse destinate ai legali che assistono i migranti durante i rimpatri. Recenti notizie indicano che ci sono tensioni riguardo ai fondi destinati a questi avvocati e al ruolo che svolgono nel convincere alcuni migranti a lasciare il paese. La discussione si concentra ora sulle implicazioni di queste decisioni e sui possibili sviluppi futuri.
Il decreto Sicurezza è stato approvato al Senato, ma le opposizioni insorgono. Sotto accusa, in particolare, c’è la misura che prevede un incentivo economico di 615 euro all’avvocato che convinca il proprio assistito ad aderire al “rimpatrio volontario“. Contrari anche gli stessi legali e le correnti della Magistratura. La misura sui soldi per i rimpatri La bufera sugli incentivi per il rimpatrio L'accusa di Magi: "Siamo a un passo dall'Ice di Trump" Le perplessità del sindacato degli avvocati La misura sui soldi per i rimpatri Il decreto Sicurezza è passato al Senato con 96 voti in prima approvazione. Nel testo c’è una misura che prevede di dare soldi all’avvocato che convince il suo assistito a tornare nel proprio Paese di provenienza.🔗 Leggi su Virgilio.it
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