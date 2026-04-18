Dl Sicurezza bufera sui soldi ai legali che convincono i migranti al rimpatrio | Siamo a un passo dall' Ice

Il dibattito sul decreto Sicurezza si intensifica con le opposizioni che protestano contro le nuove misure e le risorse destinate ai legali che assistono i migranti durante i rimpatri. Recenti notizie indicano che ci sono tensioni riguardo ai fondi destinati a questi avvocati e al ruolo che svolgono nel convincere alcuni migranti a lasciare il paese. La discussione si concentra ora sulle implicazioni di queste decisioni e sui possibili sviluppi futuri.