Ditta indebitata per cinque milioni e impegnata nel risanamento I giudici le concedono ossigeno

Una società con un debito di cinque milioni di euro ha ottenuto una decisione giudiziaria che le permette di continuare le attività durante il percorso di risanamento. La sentenza, emessa da un tribunale, ha riconosciuto la possibilità di sospendere temporaneamente alcune azioni di recupero crediti, offrendo alla ditta un contributo importante per affrontare la situazione finanziaria. La decisione è destinata a suscitare attenzione tra le imprese in difficoltà e gli operatori del settore.

Una sentenza destinata a fare scuola nel mondo delle imprese e della gestione delle crisi aziendali. Il Tribunale di Lodi, con un provvedimento depositato a fine 2025 e motivato nei giorni scorsi, ha disposto il blocco delle richieste di pagamento da parte degli istituti di credito nei confronti della Cuccu Srl, realtà edilizia con sede a Terranova dei Passerini assistita dai legali Angelo Cardarelli e Tommaso Lang di Milano. Al centro della decisione, firmata dal giudice Ada Cappello, la necessità di garantire alla società il tempo necessario per portare avanti il proprio percorso di risanamento, evitando che l’attivazione immediata delle garanzie da parte delle banche e del Fondo di garanzia per le PMI potesse compromettere in modo irreversibile le trattative in corso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ditta indebitata per cinque milioni e impegnata nel risanamento. I giudici le concedono ossigeno Notizie correlate Leggi anche: Sostenibilità e digitalizzazione. Sul piatto 1,3 milioni per chi innova. Ossigeno per le imprese tessili Messina: Da 382 milioni di euro di debito a soli 10 nel 2023. Risanamento finanziario e nuovi investimenti per la città.Messina ha compiuto un’inversione di tendenza storica, passando da un debito pubblico di 382 milioni di euro nel 2018 a soli 10 milioni alla fine del...