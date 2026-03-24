Fondi per il distretto. Sarà pubblicato a giorni il bando che prevede uno stanziamento di 1 milione e 300mila euro per gli investimenti finalizzati alla sostenibilità socio-ambientale della produzione e alla trasformazione digitale, nell’ambito del finanziamento straordinario di 10 milioni di euro per il distretto tessile pratese assegnato dallo Stato nel 2022. E’ questo il principale risultato del Tavolo di Distretto convocato dal Commissario straordinario: oltre ai rappresentanti delle categorie economiche e sindacali e della Camera di Commercio di Pistoia e Prato erano presenti i parlamentari eletti sul territorio e i consiglieri regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sostenibilità e digitalizzazione. Sul piatto 1,3 milioni per chi innova. Ossigeno per le imprese tessili

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