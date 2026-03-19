Disturbi alimentari alla Sapienza la Panchina Lilla promossa da DiSCo Lazio Foglio | Rompere il silenzio è il primo passo per affrontare queste fragilità

Alla Sapienza è stata inaugurata la Panchina Lilla, un’iniziativa promossa da DiSCo Lazio per sensibilizzare sulla tematica dei disturbi alimentari. Il progetto mira a rappresentare un segno tangibile per rompere il silenzio e incoraggiare il dialogo su un problema che coinvolge sempre più giovani e non solo. La campagna invita a riflettere e a confrontarsi apertamente su questa realtà.

Un segno concreto per sensibilizzare la comunità universitaria su un tema sempre più diffuso tra i giovani e non solo. Ierimattina, presso l'Università La Sapienza di Roma, è stata inaugurata la Panchina Lilla, simbolo della lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, nell'ambito di un'iniziativa promossa da DiSCo Lazio insieme all'Università La Sapienza su iniziativa delle rappresentanze studentesche. All'appuntamento hanno preso parte il presidente di DiSCo Lazio Simone Foglio, la Magnifica Rettrice dell'Università La Sapienza Antonella Polimeni, il Direttore Generale del Policlinico Umberto I dott. Fabrizio D'Alba, insieme agli studenti e alla comunità accademica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Disturbi alimentari, alla Sapienza la Panchina Lilla promossa da DiSCo Lazio. Foglio: “Rompere il silenzio è il primo passo per affrontare queste fragilità” Articoli correlati Leggi anche: UniBg, una panchina lilla per sensibilizzare sui disturbi alimentari Vergato accende il lilla: luce contro i disturbi alimentariIl 15 marzo 2026, Vergato ha unito la sua amministrazione alla campagna nazionale per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA),... Tutto quello che riguarda Panchina Lilla Argomenti discussi: La Sapienza si tinge di lilla: inaugurata la panchina colorata simbolo della lotta contro i disturbi alimentari. La Sapienza si tinge di lilla: inaugurata la panchina colorata simbolo della lotta contro i disturbi alimentari«Un simbolo di speranza, consapevolezza ed incoraggiamento. Un invito a non sentirsi soli, a riconoscere una fragilità […] e ... msn.com Disturbi alimentari, una nuova panchina lilla per la prevenzione e la cura davanti alla scuolaUna nuova panchina lilla da stamani ha trovato casa nel giardino dell’Isis Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli. Ha il colore simbolo della prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare. 055firenze.it