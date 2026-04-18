Dissesto idrogeologico prima cabina di regia in prefettura | il Comune presenta le richieste

Il 17 aprile, in prefettura a Chieti, si è tenuta la prima riunione della cabina di regia dedicata alla ricostruzione delle aree colpite dal dissesto idrogeologico. L’incontro è stato presieduto dal commissario straordinario e ha visto la partecipazione delle autorità locali. Durante la riunione, il Comune ha presentato le richieste ufficiali relative alle misure di intervento e alle risorse necessarie per affrontare i danni causati dal dissesto.