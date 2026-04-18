Dissesto idrogeologico prima cabina di regia in prefettura | il Comune presenta le richieste
Il 17 aprile, in prefettura a Chieti, si è tenuta la prima riunione della cabina di regia dedicata alla ricostruzione delle aree colpite dal dissesto idrogeologico. L’incontro è stato presieduto dal commissario straordinario e ha visto la partecipazione delle autorità locali. Durante la riunione, il Comune ha presentato le richieste ufficiali relative alle misure di intervento e alle risorse necessarie per affrontare i danni causati dal dissesto.
Si è svolta nel pomeriggio di oggi, 17 aprile, in prefettura a Chieti, la prima riunione della cabina di regia per la ricostruzione dei territori colpiti dal dissesto idrogeologico, presieduta dal commissario straordinario Marco Marsilio.Al tavolo erano presenti il sindaco di Chieti Diego Ferrara.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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