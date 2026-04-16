Cabina di regia sul dissesto idrogeologico senza i comitati cittadini il candidato sindaco Colantonio | Inaccettabile

Venerdì 17 aprile si terrà in prefettura a Chieti una riunione di coordinamento sul dissesto idrogeologico. La convocazione avviene senza la presenza dei comitati cittadini, una decisione che ha sollevato critiche da parte di alcuni candidati alle elezioni comunali. Tra questi, un candidato sindaco ha definito l’assenza dei rappresentanti locali “inaccettabile”. La riunione vedrà coinvolti rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

È convocata per il pomeriggio di venerdì 17 aprile, in prefettura, a Chieti, la cabina di coordinamento sul dissesto idrogeologico. Una riunione, alla presenza del dipartimento Casa Italia, a cui non parteciperanno i comitati dei cittadini. Un mancato invito contro cui si scaglia il candidato.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Dissesto idrogeologico, Cammarota al Commissario Panico: "Cabina di regia a partire dal lungomare"“Il dissesto idrogeologico ha mostrato il suo volto più feroce nelle ultime settimane nel capoluogo. Dissesto idrogeologico, convocata in prefettura la Cabina di regia per la ricostruzione di Chieti e BucchianicoÈ stata ufficialmente convocata per venerdì 17 aprile, nel pomeriggio, in prefettura, la Cabina di regia dedicata alla ricostruzione dei territori... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Regione ha creato una cabina di regia per frenare l’emorragia dei piccoli esercizi commerciali; SNAI: la Cabina di regia approva 22 Strategie delle aree interne; Aree Interne, Quaglieri: Approvate da cabina di regia le 2 strategie 2021-2027; Commercio, arriva la Cabina di regia contro il declino. Convocata la Cabina di RegiaVenerdì in Prefettura vertice dedicato a Chieti e Bucchianico. Coordina i lavori il governatore Marsilio, nella veste di Commissario per la ricostruzione nei due comuni ... rainews.it Ripristino della natura, la Cabina di Regia del Mondo Venatorio scrive al GovernoI Presidenti delle Associazioni Venatorie che si riconoscono nella Cabina di Regia del Mondo Venatorio insieme al CNCN si sono rivolti al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e al Ministro ... cacciapassione.com Convocata la Cabina di Regia x.com Sono più di 1.600 gli studenti nel capoluogo: infermieristica e Suism la fanno da padrone. Nuovi corsi di laurea “Un sogno, ma ne parleremo in cabina di regia” - facebook.com facebook