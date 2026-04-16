Dissesto idrogeologico convocata in prefettura la Cabina di regia per la ricostruzione di Chieti e Bucchianico

Venerdì 17 aprile si terrà in prefettura la riunione della Cabina di regia dedicata alla ricostruzione dei territori di Chieti e Bucchianico, colpiti da dissesto idrogeologico. La convocazione è stata ufficialmente annunciata e l'incontro si svolgerà nel pomeriggio. La riunione coinvolge rappresentanti delle amministrazioni locali e delle istituzioni competenti per affrontare le questioni legate ai danni causati dagli eventi naturali.

È stata ufficialmente convocata per venerdì 17 aprile, nel pomeriggio, in prefettura, la Cabina di regia dedicata alla ricostruzione dei territori dei comuni di Chieti e Bucchianico, colpiti dai gravi fenomeni di dissesto idrogeologico. La cabina è guidata dal presidente della Regione Marco.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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