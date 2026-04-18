Disservizi telefonici maxi-rimborso
Una cittadina di Lucca ha segnalato ripetuti disservizi telefonici al servizio clienti, affrontando lunghe attese per ricevere assistenza. Dopo aver presentato una richiesta di risarcimento, ha ottenuto un rimborso consistente a fronte dei problemi causati dalla mancanza di stabilità nella linea. La vicenda riguarda l’interruzione del servizio e i tempi prolungati di risposta da parte dell’operatore.
Dopo interminabili attese al Servizio Clienti per segnalare i guasti al servizio telefonico, una cittadina lucchese ha ottenuto il giusto indennizzo per i gravi disagi subiti. L’utente si era rivolta a Federconsumatori Lucca lamentando i continui guasti dell’utenza telefonica, che si ripetevano ad intervalli ravvicinati e per periodi prolungati. “L’utente ha incaricato la nostra associazione – dichiara Fabio Coppolella (nella foto), responsabile di Federconsumatori Lucca - per la risoluzione della controversia“. “Nel reclamo è stato evidenziato che i guasti prolungati hanno impedito al consumatore l’utilizzo del servizio per circa tre mesi, anche se in modo intermittente e che il gestore non aveva mai fornito un riscontro motivato all’utente sulle cause del disservizio.🔗 Leggi su Lanazione.it
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