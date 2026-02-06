NASA autorizza dispositivi telefonici per astronauti in orbita

La NASA ha dato il via libera agli astronauti di usare gli smartphone nelle missioni spaziali. È la prima volta che si permette di farlo durante le operazioni in orbita. La decisione apre nuove possibilità per la comunicazione e il supporto degli equipaggi in volo.

**La NASA autorizza gli astronauti a utilizzare smartphone durante le missioni spaziali, un passo senza precedenti per la storia dell'esplorazione spaziale.** Questo nuovo protocollo, introdotto per la prima volta con le missioni Crew-12 e Artemis II, consente ai membri dell'equipaggio di portare i propri dispositivi mobili — iPhone e Android — a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e della futura missione lunare. La decisione, annunciata ufficialmente dal presidente della NASA, Jared Isaacman, punta a trasformare il modo in cui i momenti delle operazioni spaziali sono documentati, catturati e condivisi.

